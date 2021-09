Na een hele zomer snoeien heeft Wellenaar Gert nu een olifant in zijn tuin

“Met wat verbeelding kon je er deze zomer al min of meer een olifant in zien,” lacht Gert. “Enfin, ik heb hier een fietscafé de ‘Lanterfant’ aan de Langenakker, en de klanten zagen er na wat drank toch duidelijk een olifant in. En vermits ik een grote liefhebber ben van Thailand en olifanten besloot ik mijn tuinschaar boven te halen. Ik wou de natuur een handje helpen om er écht een olifant uit te halen. Ik heb er lang op moeten zwoegen bovenop mijn trapladder. Maar geef toe: het is toch mooi gelukt? De haag is zijn lichaam en boven mijn poort hangt nu zijn kop en steekt zijn slurf aan een tak de lucht in. Met wat verbeelding hoor je hem toeteren. Je kan nu onder deze groene olifant mijn terras betreden. En pas op: als we straks een mooi voorjaar hebben kan hij volgend jaar nog een stuk groeien. Er is nog plaats genoeg.”

Met wat verbeelding hoor je hem toeteren Gert Vandenrijn

Heb jij opmerkelijke snoeikunstwerken in je tuin of andere bijzondere versieringen? Laat het ons hier weten.

TR