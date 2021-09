Vlaanderen maakt eerste woning goedkoper, tweede duurder

De registratierechten op de eerste woning zakken van 6 naar 3 procent. Wie een tweede of volgende woning koopt zal in de toekomst 12 in plaats van 10 procent registratierechten moeten betalen.

Dat is een van de maatregelen die Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) straks in zijn septemberverklaring zal aankondigen.

De Vlaamse regering schafte in 2020 al de woonbonus af voor de eerste woning. Om de kopers van een eerste woning wat te compenseren werd toen ook besloten om de registratierechten op de eerste woning te verlagen naar 6 procent. De Vlaamse regering heeft besloten om die weg verder in te slaan en verlaagt de registratierechten verder naar 3 procent. Zo meldt de VRT en werd bevestigd aan De Standaard. Aan de vrijstelling - de eerste schijf van 80.000 euro - zou niks veranderen. Die vrijstelling geldt voor woningen tot 200.000 euro

De registratierechten voor de tweede woning zouden dan weer stijgen van 10 naar 12 procent. Wie geïnteresseerd is in een tweede woning - als tweede verblijf of om te verhuren - dreigt de komende jaren tegen een hogere fiscale factuur aan te kijken. Federaal wordt er immers ook aan gedacht om de fiscale aftrek voor de lening die wordt gesloten voor de tweede woning te verminderen of af te schaffen. De tweede woning is een federale bevoegdheid. Een logische stap aangezien de Vlaamse regering de woonbonus op de eerste woning al schrapte.

Jobbonus enkel voor loontrekkenden

Een van de grote discussiepunten tijdens de begrotingsonderhandelingen was het behoud van de jobbonus. Die maatregel, oorspronkelijk geraamd op 350 miljoen euro, betekent voor de laatste lonen een belastingvoordeel van 50 euro. Dat voordeel vermindert naarmate het loon stijgt, om helemaal op nul te komen bij een brutoloon van 2.500 euro. Ze zou gelden voor loontrekkenden en zelfstandigen en zou vanaf volgend jaar ingevoerd worden.

De Vlaamse regering heeft besloten om die jobbonus integraal te behouden voor de loontrekkenden. Maar het budget dat daarvoor uitgetrokken moet worden zou lager liggen.