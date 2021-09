Johan Museeuw: “De Belgen deden alsof alleen Van Aert wereldkampioen kon worden, misschien kwam het door de sfeer”

Een vierde plek voor Jasper Stuyven, meer zat er zondag niet in voor Belgische WK-ploeg. In La Libre stelde ex-wereldkampioen Johan Museeuw zich vragen bij de koerstactiek van bondscoach Sven Vanthourenhout.

“Ik weet dat het altijd heel gemakkelijk is om na de wedstrijd te praten, maar ik vind dat de Belgen de koers veel te vroeg in handen hebben genomen”, aldus de wereldkampioen van 1996 bij La Libre.

LEES OOK. Waalse kranten sparen kritiek op Wout van Aert niet: “Al dat beukwerk van Evenepoel bleek zinloos”

“In een wereldkampioenschap is het bijna altijd het laatste uur dat bepalend blijkt te zijn en dat was ook nu weer het geval. Op 25km van de finish waren we in de minderheid toen de Italianen en Fransen nog met drie renners mee waren. Het leek wel alsof onze renners reden met het idee dat alleen Wout Van Aert wereldkampioen kon worden. We waren niet slim genoeg. Je moet weten hoe je moet bluffen en niet te vroeg er volledig voor gaan. Door de Belgische druk werden renners als Caleb Ewan al snel uitgeschakeld, maar het was uiteindelijk Frankrijk dat ervan profiteerde. Misschien kwam het door de menigte en de sfeer dat de Belgen het bijna té goed wilden doen.”

© BELGA

LEES OOK. Patrick Lefevere heeft vragen bij aanpak van Belgen: “Remco Evenepoel heeft in dienst van Alaphilippe gereden”

En wat met de mindere dag van Van Aert? “Zelfs als de Belgen de perfecte wedstrijd hadden gereden, dan nog weet ik niet zeker of Van Aert de wapens had om te winnen. Hij gaf niet dezelfde vloeiende indruk zoals gewoonlijk, wat ook meermaals te zien was tijdens de wedstrijd. Heeft hij te vroeg gepiekt of had hij gewoon een mindere dag? Aanstaande zondag krijgen we ongetwijfeld het antwoord tijdens Parijs-Roubaix.”