Zo grootvader, zo vader, zo zoon: Daniel Maldini treedt in voetsporen van opa Cesare en papa Paolo

36 jaar na papa Paolo en 67 jaar na grootvader Cesare heeft Daniel Maldini (19) meteen gescoord bij zijn eerste basisplaats in de competitie voor Milan. “Mijn vader helpt me met zijn tips”, zei de middenvelder. Bij de ‘Rossoneri’ zien ze het als een goed voorteken om weer aan te pikken met de successen van vroeger.

September is de maand van de Maldini’s. Het is de maand waarin zeemanszoon Cesare in 1954 zijn debuut vierde voor de Rossoneri. In 1985 was het ook de maand waarin zijn zoon Paolo zijn eerste basisplaats in de competitie kreeg voor AC Milan. Verdedigers Cesare en Paolo zouden twaalf en vijfentwintig jaar voor Milan spelen, goed voor net geen duizend matchen voor de club.

In 2021 heeft de geluksmaand van de Maldini’s een verlengstuk gekregen. De 19-jarige Daniel, in tegenstelling tot zijn vader en grootvader een middenvelder, mocht tegen Spezia voor het eerst starten in de competitie en kopte even na rust meteen een voorzet binnen: 0-1. Grootvader Cesare mocht het niet meer meemaken, maar papa Paolo wist in de tribunes met zijn vreugde geen blijf.

Assist Saelemaekers

De technische directeur van Milan straalde nog meer dan bij zijn eigen successen. “Ik weet heel goed dat er veel meer druk op mijn kinderen rust dan ik zelf ooit gekend heb”, zei het clubmonument, dat zeven keer kampioen werd en vijf keer de Europacup I of Champions League won. Hij heeft nog een zoon: de 25-jarige Christian zal waarschijnlijk nooit veel verder komen dan Pro Sesto, de staartploeg in de Italiaanse derde klasse waar hij nu voor uitkomt.

“Dit is ontzettend emotioneel, ik besef het nog niet goed”, reageerde Daniel Maldini na afloop voor de camera’s van sportzender DAZN. “Mijn vader is streng en heel veeleisend, maar helpt me goed met zijn tips. Hij zal wel fier zijn. Ik was best nerveus, maar gelukkig lukte het me na rust om de ruimte te vinden en te scoren. Ik ben heel blij dat we de match uiteindelijk nog konden winnen.”

Na de openingstreffer van Maldini leek Spezia de Milanezen nog punten te ontnemen door de late 1-1 van Daniele Verde, maar het was een Belg die de Rossoneri nog mee over de streep trok. Rode Duivel Alexis Saelemaekers, negentig minuten tussen de lijnen, schotelde Brahim Diaz in de ultieme slotfase de winnende treffer voor.

Prima start

Door de zege is Milan met 16 op 18 prima uit de startblokken geschoten in de Serie A. In Italië vragen ze zich nu al af of een nieuwe titel voor de Rossoneri zou kunnen na een decennium zonder Scudetto. De aanwezigheid van een nieuwe Maldini in de hoofdmacht lijkt daarbij een goed voorteken – grootvader Cesare en papa Paolo waren samen goed voor elf titels en zes Europacups of Champions Leagues. Begint Daniel binnenkort ook zijn eigen prijzenkast te vullen?