Franstalige krant past publicatie van artikel aan uit vrees voor reactie van antivaxers

Een reportage vanop de dienst intensieve zorgen van het CHR-ziekenhuis in Luik toonde de irritatie bij het zorgpersoneel over niet-gevaccineerde patiënten. Een intensivist, die in het artikel net als zijn collega’s anoniem wordt geciteerd, zegt dat hij geen begrip meer kan opbrengen voor mensen die bedden bezetten omdat ze het vaccin hebben geweigerd. “Daardoor komt onze capaciteit om andere patiënten te verzorgen in het gedrang. We hadden het gevoel dat de vaccinaties de werkdruk op intensieve zouden beëindigen. Maar door het gedrag van sommige mensen kunnen we het hier niet rustiger aan doen.”

Le Soir publiceerde het artikel vrijdag online met de kop: “De woede van het zorgpersoneel: ‘We gaan de niet-gevaccineerden bijna haten’.” “Die versie van het artikel stond nog niet op punt, maar door een fout is ze toch ge­publiceerd’, zegt hoofdredacteur Christophe Berti. “Het artikel raakte verspreid via sociale media, en er kwam meteen heel veel commentaar van tegenstanders van vaccinatie, die zich specifiek richtten tegen het personeel. Na een gesprek met het ziekenhuis hebben we besloten om de publicatie zaterdag te beperken tot de papieren krant en de pdf-versie. Alle abonnees van Le Soir konden de volledige reportage dus lezen, er is geen censuur geweest. Maar op vraag van het ziekenhuispersoneel is er geen echte online publicatie geweest. We wilden geen olie op het vuur gooien en hen niet nog meer vermoeien met haatreacties. Het is een moeilijke beslissing geweest, maar wanneer het hele debat ontspoort door haat en destructieve commentaren, moet je als krant de mensen beschermen tegen wie die commentaren zijn gericht.”

De persverantwoordelijke van het CHR in Luik reageerde gisteren niet op een vraag van De Standaard over het artikel. In de versie die Le Soir uiteindelijk beperkt publiceerde, was de kop veranderd naar “We vechten voor hen, maar ze blijven het vaccin weigeren”.