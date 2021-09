Dartsicoon Raymond van Barneveld stapte uit toernooi na onderzoek rond matchfixing: “Ik zal mezelf nooit verkopen”

Darter Raymond van Barneveld is vorig jaar uit een toernooi gestapt omdat hij werd verdacht van matchfixing. Dat vertelt de Nederlander in de NOS-podcast Gefixt. De internationale darttoezichthouder (DRA) deed onderzoek en stelde het toernooi volgens de NOS onder toezicht.

“Ik was er wel een beetje klaar mee”, aldus Van Barneveld tegen de NOS over zijn besluit om op te stappen. “Dadelijk gaan ze elke wedstrijd van mij hierna onder de loep nemen. Daar heb ik even geen trek in.”

Van Barneveld ontkent op welke manier dan ook bij dubieuze praktijken betrokken te zijn. “Ik zal mezelf nooit verkopen. Maar vlak voor de wedstrijd hoorde ik dat er hoge bedragen waren ingezet. Daardoor ging ik met een rotgevoel de wedstrijd in. Ik denk, wat gaan de mensen nu wel denken als ik verlies. Ik voelde me zwaar onder druk staan. Dat is wel gebleken. Ik raakte behoorlijk in paniek.”

Het ging in april 2020 destijds om een zogenoemd webcamtoernooi, waarbij de spelers vanwege de coronapandemie vanuit hun huiskamer speelden. Van Barneveld was op dat moment geen professional.