Kleuters van BS Atheneeke oogsten eerste groenten uit eigen schooltuin

Bij het begin van vorig schooljaar kreeg GO! Basisschool Atheneeke van de stad Tongeren een stuk grond in pacht in het volkstuintjescomplex aan de Wijkstraat. Het leerkrachtenteam vormde dat om tot een heuse schooltuin voor de kleuters. “Op die manier willen we de kleuters opnieuw in contact brengen met de natuur en sterk inzetten op natuurbeleving en exploratie”, zegt juf Daisy. “De klastitularissen kunnen zo betekenisvolle leertaken aanbieden in een authentieke context. De na te streven doelen sluiten dan ook nauw aan bij de belevingswereld van de kleuters.”Ze bouwden vijf percelen uit en beschikken intussen over aardbeien, courgetten, pompoenen, zonnebloemen, rode bessen, druivelaars, een appel- én perenboom. De kleuters trekken nu iedere donderdag met de tuinkar naar het schooltuintje. In de klas worden ook verschillende activiteiten georganiseerd om de groenten en fruit te verwerken. Zo maakten de kleuters zelf courgettesoep.