Waalse kranten sparen kritiek op Wout van Aert niet: “Al dat beukwerk van Evenepoel bleek zinloos”

Geen wereldtitel in eigen land voor Wout van Aert. Zelfs geen medaille, want Jasper Stuyven strandde op een vierde plek. In de Waalse pers waren ze niet mals voor de Belgische ploeg.

Zoals we dat vooral kennen uit het voetbal, gaf La Dernière Heure punten aan elke renner van de ploeg van bondscoach Sven Vanthourenhout. Kopman Van Aert kreeg een 5/10.

“We kunnen onmogelijk spreken van een succesvolle wedstrijd voor de Kempenaar”, aldus de Waalse krant. “Ook al zakte hij er lichamelijk en mentaal niet helemaal door. De Belgische kopman had zijn landgenoten ongetwijfeld sneller moeten waarschuwen dat hij zich niet top voelde, waardoor Stuyven en Evenepoel meer vrijheid hadden gekregen toen de versnellingen van Alaphilippe begonnen. Aanvallen waarop Van Aert zelf niet kon reageren.”

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Evenepoel was volgens DH de beste Belg van het WK, met een 8/10. “De Brabander volgde de instructies die hij voor en tijdens de koers kreeg tot op de letter op. Waarschijnlijk zelfs iets té letterlijk, want daardoor kon hij de finale niet betwisten. Zijn aanvallen sneden de adem af van heel wat renners, maar zijn goeie vorm had anders geëxploiteerd kunnen worden.”

Stuyven kreeg een mooie 7,5/10. “Uiteindelijk bleek hij betere benen te hebben dan Van Aert, die hij zonder moeite als kopman verving in de finale. De Leuvenaar verdiende een plek op het podium, maar hij had toen al te veel krachten verspild.”

De andere punten:

Tiesj Benoot - 6,5/10

Victor Campenaerts - 6,5/10

Tim Declercq - 7,5/10

Yves Lampaert - 7/10

Dylan Teuns - 6/10

Sven Vantourenhout - 6/10

“Zinloos werk van Evenepoel”

Bij Le Soir hadden ze een beetje medelijden met Remco Evenepoel. “Hem was de meest ondankbare rol toebedeeld”, klinkt het. “Namelijk: reageren op elke beweging van de concurrentie en vervolgens een hels tempo opleggen. Evenepoel deed dit allemaal en hield zich aan zijn belofte om Wout van Aert bij te staan. Alleen bleek de Kempenaar een mindere dag te hebben dan zijn jongere kompaan, waardoor die opgesloten zat in zijn rol als brandweerman en brandstichter.”

De Waalse krant vraagt zich dan ook af hoe Evenepoel het ervan zou afgebracht hebben in een beschermende rol. “We zullen het nooit weten, maar het zou wel nuttig zijn geweest als de bondscoach dat in zijn achterhoofd had gehouden voor wanneer Van Aert aangaf dat hij een mindere dag had. Thomas Voeckler (de Franse bondscoach, nvdr.) was van hetzelfde niveau als Julian Alaphilippe. Het zou mooi geweest zijn als dat bij de Belgen ook zo was geweest. Het sterke werk van Evenpoel bleek uiteindelijk gewoon zinloos.”

© BELGA

“Belgen wilden het té goed doen”

Johan Museeuw deed zijn relaas bij La Libre. “Ik weet dat het altijd heel gemakkelijk is om na de wedstrijd te praten, maar ik vind dat de Belgen de koers veel te vroeg in handen hebben genomen”, aldus de wereldkampioen van 1996.

“In een wereldkampioenschap is het bijna altijd het laatste uur dat bepalend blijkt te zijn en dat was ook nu weer het geval. Op 25km van de finish waren we in de minderheid toen de Italianen en Fransen nog met drie renners mee waren. Het leek wel alsof onze renners reden met het idee dat alleen Wout Van Aert wereldkampioen kon worden. We waren niet slim genoeg. Je moet weten hoe je moet bluffen en niet te vroeg er volledig voor gaan. Door de Belgische druk werden renners als Caleb Ewan al snel uitgeschakeld, maar het was uiteindelijk Frankrijk dat ervan profiteerde. Misschien kwam het door de menigte en de sfeer dat de Belgen het bijna té goed wilden doen.”

En wat met de mindere dag van Van Aert? Zelfs als de Belgen de perfecte wedstrijd hadden gereden, dan nog weet ik niet zeker of Van Aert de wapens had om te winnen. Hij gaf niet dezelfde vloeiende indruk zoals gewoonlijk, wat ook meermaals te zien was tijdens de wedstrijd. Heeft hij te vroeg gepiekt of had hij gewoon een mindere dag? Aanstaande zondag krijgen we ongetwijfeld het antwoord tijdens Parijs-Roubaix.”