Fransen zien “koning” Alaphilippe wereldtitel pakken: “Mislukte Belgische dag”

Twee op een rij, het is weinigen gegeven. Maar Julian Alaphilippe knalde zondag op onstuitbare wijze naar zijn tweede wereldtitel. En de Fransen zagen dat het goed was.

Het was uiteraard opnieuw uitkijken naar de cover van L’Equipe, de befaamde Franse sportkrant. En die stelde niet teleur. “Alaphilippe overklaste, met panache, de tegenstand voor een stomverbaasd Belgische publiek”, klinkt het.

© RR

Er werd ook een halve pagina gewijd aan het falen van de Belgische ploeg, die Wout van Aert niet naar de regenboogtrui kon leiden. “Les Belges waren de grote WK-favorieten in eigen huis. Maar het team kon de verwachten van het volk niet inlossen. Een ontroostbare Wout van Aert bood zijn excuses aan na een wedstrijd waarin hij elfde werd, op 1’18” van Alaphillipe.”

De rol van “ultra favorieten” was volgens de Franse krant niet aan de Belgen besteed. “Het leek hen paradoxaal genoeg precies tegen te werken”, klinkt het. “Van Aert toonde zich wel een leider door tijdens de wedstrijd het geweer van schouder te veranderen en een streep te trekken onder zijn eigen ambities. Hij had gehoopt op een medaille voor Jasper Stuyven, maar die moest tevreden zijn met de meest frustrerende plek van allemaal (de vierde). Het was kenmerkend voor de mislukte dag van de Belgen, die er eentje voor Van Aert moest worden maar die op niets uitdraaide.”

© L’Equipe

“Het was een perfecte dag voor Julian Alaphilippe en de Franse ploeg, in een buitengewone sfeer”, schrijft Le Figaro. “268 kilometer lang stond de koers in vuur en vlam, met op het einde vaan blauw-wit-rode loper voor een man die rijdt voor een Belgische ploeg en in België woon, die nu een heel land het zwijgen oplegde. Alaphilippe plaatste een eerste aanval op 58 kilometer van de finish, dan nog één en dan de beslissende met nog 17 kilometer te rijden. Zijn rivalen kraakten. Wout van Aert en Mathieu van der Poel werden gedwongen om hun nummers twee uit te spelen.”

© RR

© RR