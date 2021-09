Vader van Gabby Petito spreekt op druk bijgewoonde herdenkingsdienst: “Vertrek uit relatie die niet ideaal voor je is!”

“Haal inspiratie uit de manier waarop Gabby leefde: wees vriendelijk voor iedereen, heb elkaar lief”, zei haar vader Joe tijdens de herdenkingsdienst. “Maar als je je in een relatie bevindt die misschien niet ideaal is voor jou, vertrek dan nu!”, verwees hij naar de relatie van zijn dochter met haar vriend Brian Laundrie, die verdacht wordt van de moord op Petito.

De dienst in Holbrook, in de staat New York, werd bijgewoond door duizenden vrienden en sympathisanten van de familie. “Gabby was altijd bereid om anderen te helpen”, herinnerde Lexi Ruiz, die samenwerkte met Petito in een café, zich. “Ze was zo’n lichtpuntje. Het is mooi om te zien dat zoveel mensen hiernaartoe zijn gekomen om haar familie te steunen.” Ook Desiree Keeffe, een vriendin van de moeder van Petito, sprak over Gabby als “een mooie ziel: ze gaf je liefde, ze raakte iedereen zoals ze dat nu ook weer doet.”

Petito (22) verdween in augustus tijdens een reis met haar vriend doorheen de Verenigde Staten. De Amerikaanse politiediensten hebben inmiddels een federaal arrestatiebevel voor Brian Laundrie uitgevaardigd, maar de man blijft spoorloos.

© AFP

