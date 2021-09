Truiense ploegen starten met zege

Zowel Sint-Truiden als Nieuwerkerken begonnen aan de competitie met een overtuigende thuiszege. Lommel won vlot van Hades.

Een onvolledig Sint-Truiden – zonder Audoor, De Smet en Poffé – startte sterk tegen titelkandidaat Lummen, met D’Huys en Neyens (beiden ex-STBB) in de rangen. “Onze focus was er – in tegenstelling tot onze voorbereiding - vanaf het begin van de wedstrijd”, vond Gert Fagard. “Aan de rust hadden we een mooie kloof geslagen. Lummen kroop in een zoneverdediging en kwam op die manier terug in de match. In de tweede helft vielen we aanvankelijk stil maar naar het einde toe vielen onze shots opnieuw. De jonge gasten hebben hun taak goed vervuld omdat we toch enkele ervaren spelers misten”, besloot Fagard die aansluitend de D-ploeg moest gaan coachen.

Optima wist in Nieuwerkerken de eerste twee quarters nipt naar zich toe te trekken. In de tweede helft moest het zijn meerdere erkennen in de thuisploeg dat kon rekenen op de herenigde broers Piccard. “Aanvallend liep het tijdens de eerste helft niet echt vlot. De score aan de rust (31-21) was veelzeggend. Tijdens de voorbereiding toonden we al beter”, blikte topschutter Jelle Piccard terug. “Na de pauze konden we onze extra lengte meer uitspelen en wisten we systematisch afstand te nemen. Deze zege hebben we alvast op zak. Een goede start is erg belangrijk op mentaal vlak”.

Lommel had weinig moeite met Hades dat enkel in het derde kwart wat weerwerk bood. “We begonnen met veel agressiviteit aan de match waardoor we zowel offensief als defensief druk zetten. Hades had moeite om ons inside en op fast-break te stoppen. Ik ben heel tevreden dat we met deze kleine kern overtuigend wisten te winnen”, aldus coach Hilde Kreemers.