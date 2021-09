Kirsten Flipkens plaatst zich op hoofdtabel van WTA-toernooi in Chicago

Flipkens is de derde Belgische op de hoofdtabel. Kim Clijsters, die een wildcard kreeg voor het hardcourttoernooi en opnieuw een zoveelste comeback maakt, staat in de eerste ronde tegenover de Taiwanese Hsieh Su-Wei (WTA-93), de dubbelpartner van Elise Mertens (WTA-18). Die start als zevende reekshoofd in de tweede ronde tegen de Française Alizé Cornet (WTA-69) of de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA-53). Clijsters en Mertens kunnen elkaar pas in de finale tegenkomen.

Samen spelen Flipkens en Clijsters ook het dubbelspel.

(belga)