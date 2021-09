Lara Salden wint dubbelspel in Wiesbaden

Samen met de Hongaarse Anna Bodnar nam ze in de finale met 6-7 (9/11), 6-2 en 10-4 de maat van de Nederlandse Arianne Hartono en de Australische Olivia Tjandramulia.

Voor de 22-jarige Salden is het de elfde dubbeltitel in het ITF-circuit. De vorige behaalde ze allemaal in 15.000- of 25.000 dollar-toernooien.

