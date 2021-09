Lazio rekent af met stadsgenoot Roma van Jose Mourinho en wint Romeinse derby

Lazio Roma heeft de stadsderby in het Stadio Olimpico tegen AS Roma winnend afgesloten met 3-2. Ex-Genkie Milinkovic-Savic opende de score. Lazio wordt zo zesde, Roma blijft vierde.

Lazio trok de altijd beladen derby meteen naar zich toe. Eerst buffelde ex-Genkenaar Sergej Milinkovic-Savic de bal na 10 minuten in doel en nog geen tien minuten later zorgde Pedro, die overkwam van Roma, voor de 2-0.

De ploeg van Jose Mourinho kon nog wel voor rust tegenprikken via verdediger Roger, maar zag iets na het uur Lazio opnieuw de voorsprong uitdiepen via Felipe Anderson. De match was echter nog wel niet gespeeld want Jordan Veretout lukte de aansluitingstreffer in minuut 69. Verder kwamen de Romeinen van Mourinho wel niet waardoor de Romeinen van Maurizio Sarri de derbyzege over de streep konden trekken.