Kookworkshop met Indische beignets

Inwoners die zelf beignets met groenten willen leren maken, kunnen nu woensdag terecht in de keuken van zaal De Bammerd. De workshop start om 19.30 uur, de deelnameprijs bedraagt 10 euro. Je kan inschrijven en betalen aan de onthaalbalie in het administratief centrum tijdens de openingsuren of je kan overschrijven op BE88 0910 2242 7641 met vermelding: kookles 29 sept + je naam. Meer info: welzijn@heers.be.

Frmi