Met 37 goals (gemiddeld meer dan vijf per match) werd er flink gescoord. Pieter Bloemen (foto) zorgde met zijn hattrick dat Achel B met 4-3 won van Breugel. Ook in Bree-Beek B-Wijshagen vielen er zeven doelpunten. De ommekeer van WAVO bij Grote Brogel (van 3-0 naar 3-3) is ook het vermelden waard. (bs)