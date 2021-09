Recordaantal vacatures: er is dringend nood aan nieuwe huishoudhulpen. — © TV Limburg

Er heerst een kritieke schaarste aan huishoudhulpen. 5.600 vacatures raken niet ingevuld. Ook het Beringse bedrijf Het Poetsbureau is dringend op zoek naar 500 poetshulpen die meteen aan de slag kunnen. Het aantal aanvragen naar een huishoudhulp stijgt enorm, maar er zijn geen mensen om de job in te vullen. “Het is dan ook een fysiek zware job. Maar wel eentje waar je echt een verschil kan maken,” klinkt het bij het poetsbedrijf.