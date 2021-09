Antwerp pakt twaalf op twaalf en springt naar een gedeelde tweede plaats dankzij de 1-2-zege op Union. Maar coach Brian Priske was achteraf niet tevreden. De Deen besefte dat zijn ploeg op een diefje was gaan winnen in het Dudenpark. Doelman Jean Butez was de beste man bij Antwerp. Invaller Viktor Fisher deed de wedstrijd kantelen met twee assists.