Marion Rousse, echtgenote van Alaphilippe, opgetogen met nieuwe wereldtitel van manlief: “Ongelooflijk jaar voor ons”

Marion Rousse: “Dit jaar zal voor altijd in ons geheugen zitten. Eerst en vooral met de geboorte van de kleine Nino, die nu voor de tv zit. Hij zal er nog niets van begrijpen want hij is nog maar drie maanden oud, maar over een paar jaar zullen we samen met hem in zijn wereldkampioentruitje fotoalbums bekijken. Julian vertelde me dat hij tijdens de laatste ronde alleen nog maar aan Nino dacht. Het is echt gek, het is een ongelooflijk jaar voor ons geweest”, aldus een gelukkige Rousse.

© AFP