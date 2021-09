Na een slijtageslag heeft Russell Racing aan het langste eind getrokken in de 24 Uur van Zolder. De Norma die klaargestoomd werd bij het Hasseltse PK Carsport had 12 ronden voorsprong. Russell is meteen zeker van de titel in de Belcar. De winnaars heten Gilles Magnus, Jeffrey Van Hooydonk, Frank Thiers, Hans Thiers en Alon Day.