Opmerkelijke uitspraak van Patrick Lefevere: “Remco Evenepoel heeft in dienst van Alaphilippe gereden”

Op 41 kilometer van de finish liet Alaphilippe zich een eerste keer zien. “Ofwel is hij niet goed, ofwel doet hij dit in functie van Sénéchal of een andere Fransman. Maar toen viel hij nog eens aan, en daarna nog eens. Dan moeten we nu niet discussiëren dat hij de verdiende winnaar is“, aldus Lefevere.

Maar Lefevere werd ook gevraagd naar de Belgische prestatie. “De Belgische ploeg heeft prachtig gereden. Evenepoel heeft wel in dienst van Alaphilippe gereden”, benadrukte Lefevere. “De opdracht van Remco was om de koers hard maken en de Belgen hebben de wedstrijd gekregen die ze gevraagd hebben. Al moet je natuurlijk zorgen dat je op het einde nog wat kogels overhebt, en die hadden ze niet meer”, verklaarde Lefevere.