Bree-Beek won nipt van Helson en maakte zo van de draw van Schoonbeek-Beverst in Zepperen gebruik om mee aan de leiding te komen. In de achtervolgende groep toch wel twee verrassingen: Alken (dat zwaar uithaalde tegen Mechelen a/d Maas) en Achel (dat Herk zijn eerste puntje niet gunde). Ook Bregel, zege op Juve, lijkt de goede kadans te pakken te hebben. Opgemerkt is ook de draw van Eksel op Torpedo. (jc)