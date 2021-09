In deze evenwichtige topper had elk team zijn momenten. Zepperen-Brustem klom driemaal op voorsprong, maar telkens kwam Schoonbeek-Beverst terug. Voor thuiscoach Peetermans kwam de draw eerder zuur over. “Omdat het bij 1-0 2-0 moest worden in plaats van 1-1, en bij 3-2 4-2 in plaats van 3-3.”