Van de laatste vijf ploegen in de rangschikking kon enkel ’s Herenelderen A punten pakken. Door de zege bij Vlijtingen stijgt het naar de middenmoot. Leider Hoepertingen blijft in een rotvaart door de competitie denderen. Ditmaal was Opglabbeek A kind van de rekening. Een gehavend Boorsem moet na de oplawaai tegen Louwel de rol bovenin lossen. Hoeselt trok aan het langste eind tegen buur Henis. (matr)