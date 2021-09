Wie volgt Merkel op? Eerst exit polls zetten CDU/CSU en SPD op gelijke hoogte

De verkiezingen voor een nieuwe Bundestag in Duitsland zijn in meerdere opzichten historisch. Het betekent officieel het einde van Angela Merkel, de huidige bondskanselier die Duitsland 16 jaar lang geleid heeft.

De eerste exit polls maken de al spannende verkiezingen nóg spannender. Uit de eerste resultaten blijkt namelijk dat CDU/CSU 25 procent van de stemmen binnenhaalt. Dat zou een flinke klap betekenen voor de partij van Angela Merken en Armin Laschet, die daarmee het slechtste resultaat sinds de Tweede Wereldoorlog zouden behalen.

Nog tijdje Merkel?

Anderzijds haalt ook de centrum-linkse SPD van Olaf Scholz ook zo’n 25 procent. De vraag is hoe het met deze kiesresultaten verder moet. Allicht komen de Groenen (15 procent) en de FDP (11 procent) in beeld om coalitiegesprekken te voeren. Analisten verwachten dat dit lang zou kunnen duren, wat Merkel nog een tijdje aan het hoofd van haar land zou houden.

Met 40 procent ‘zwevende kiezers’ beloofde het erg spannend te worden: de tweestrijd tussen Armin Laschet (CDU/CSU) - dat is de gedoodverfde opvolger van Merkel - en Olaf Scholz (SPD) was alvast op voorhand nog onbeslist. Al was Scholz wel favoriet. Opvallend: Laschet vouwde zijn stembrief verkeerd, dat werd in de stembus gretig gefotografeerd door de aanwezige pers.

Armin Laschet vouwde z’n stembrief binnenstebuiten. — © REUTERS

Traditioneel is de opkomst in Duitsland erg hoog, Duitse media berichtten dat zelfs naar Duitse normen erg veel gestemd is. Voornamelijk via de post brachten veel Duitsers hun keuze naar voren.