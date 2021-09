Barcelona knoopt aan met thuiszege tegen Levante, Fati meteen trefzeker bij rentree

Barcelona heeft zondag in het eigen Camp Nou de rug gerecht tegen Levante, op de zevende speeldag in La Liga. Het won met 3-0, nadat het in de twee matchen voordien gelijkspeelde.

De Nederlanders plaveiden de weg naar de overwinning: Memphis Depay (6.) trof raak van op de stip en Luuk de Jong (14.) maakte niet veel later zijn eerste in het shirt van Barça. Het hoogtepunt van de wedstrijd werd verzorgd door de wederoptredende Ansu Fati, terug van weggeweest na een klein jaar in de lappenmand te hebben gelegen. De beloftevolle aanvaller betrad tien minuten voor tijd het speelveld en scoorde de 3-0.

Later op zondag komt ook Adnan Januzaj met Real Sociedad in actie. Zij geven om 18u30 Elche partij in eigen huis. De Basken hebben wel een waslijst aan geblesseerden met maar liefst twaalf spelers die ontbreken.