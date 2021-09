Moeilijk weekend voor Vanthoor en Weerts in Valencia

Dries Vanthoor en Charles Weerts (Audi), al zeker van de titel in de GT World Challenge Europe Sprint, hebben een moeilijk laatste weekend van het seizoen achter de rug in het Spaanse Valencia.

De twee laatste races van het seizoen werden zondag afgewerkt. In de eerste wedstrijd waren Vanthoor en Weerts verantwoordelijk voor een botsing, ze werden bestraft en moesten tevreden zijn met de 16e plaats. Ook in het begin van de tweede race waren ze betrokken bij een aanrijding, Vanthoor gaf nadien snel op. De twee races werden gewonnen door de Mercedes van de Duitsers Luca Stolz en Maro Engel.

Adrien De Leener (Porsche) vierde zijn rentree nadat hij zich eerder dit seizoen blesseerde in het Italiaanse Misano. Na een twaalfde plaats in de eerste race met de Duitser Christian Engelhart werd De Leener vijfde in de tweede race. Louis Machiels (Ferrari), die in de Pro-Am aantrad met de Italiaan Andrea Bertolini, was de beste in zijn categorie in de eerste race. In de tweede race werd hij vierde. Ulysse De Pauw (Bentley) gaf op in beide races.

Vanthoor en Weerts eindigen uiteindelijk bovenin het Pro-klassement met 8,5 punten voorsprong op Engel en Stolz. De Pauw is zesde in de Silver Cup, gewonnen door de Zwitser Alex Fontana (Lamborghini). In Pro-Am eindigt Machiels op de derde plaats, de titel gaat naar de Portugezen Miguel Ramos en Henrique Chaves (Lamborghini).