Niet te stoppen: Jasper Philipsen sprint naar vierde zege op rij in Parijs-Chauny

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) heeft zondag in een massasprint de 71e Parijs-Chauny gewonnen, een Franse eendagskoers van het niveau 1.1. Het is al de vierde zege op rij voor de 23-jarige Limburger.

Een vlucht van eerst vijf en later zeven renners reed het grootste deel van de 205 kilometer lange wedstrijd over golvende wegen aan de leiding. Daarbij zat één Belg: Gianni Marchand. Door het achtervolgende werk van onder meer Alpecin-Fenix werd die vroege ontsnapping gegrepen in de finale van de wedstrijd.

In de massasprint die volgde, haalde Philipsen het vlot voor de Italianen Andrea Pasqualon en Alberto Dainese, en de winnaar van vorig jaar, de Fransman Nacer Bouhanni.

Het is al de vierde zege op rij voor Philipsen in een periode van anderhalve week, na eerder ook al het Kampioenschap van Vlaanderen (1.1), Eschborn-Frankfurt (WT) en de Grand Prix de Denain (1.Pro). Met ook nog de Scheldeprijs (1.Pro), twee ritten in de Ronde van Turkije (2.Pro) en twee in de Vuelta (WT) zit hij dit seizoen aan negen overwinningen.