Remco Evenepoel na beresterke wedstrijd in dienst van de ploeg: “Ik heb me helemaal leeg gereden”

“We voelden dat de Fransen heel aanvallend aan de koers begonnen en het was aan mij om telkens mee te springen”, ging Evenepoel verder. “Met Frankrijk en Denemarken moesten we wel mee zijn om Jasper en Wout in een zetel te zetten in het peloton. Uiteindelijk ging ik twee keer mee in de aanval en kwamen de favorieten aansluiten, dat was het perfecte scenario. Onderweg naar Leuven heb ik me dan nog eens volledig leeg gereden in functie van Wout en Jasper. Of ik een echte superdag had? Dat weet ik niet. Ik heb gewoon mijn job gedaan en heb zo veel mogelijk aanvallen gecounterd.”

Uiteindelijk leverde al het werk van Evenepoel net geen medaille op. “Heel jammer. Jasper had een medaille verdiend in zijn Leuven, maar uiteindelijk heeft de sterkste gewonnen. Ik denk dat we als Belgen een heel goede wedstrijd gereden hebben. Het is zuur, maar we wisten ook op voorhand dat het niet gemakkelijk ging worden. We hebben er een mooi spektakel van gemaakt, met dank aan nog andere landen.”

“Fransen hadden maar één doel: Wout eraf rijden”

Evenepoel zag ook dat winnaar Julian Alaphilippe boven alles en iedereen uittorende. “Als je alleen binnenkomt op zo’n parcours, dan liegt de uitslag niet. De Fransen hadden maar één doel: Wout van Aert eraf rijden. Hun enige kans om deze koers te winnen was om Wout niet mee te nemen naar de finish. Zowel Wout als Jasper waren op de afspraak, we kunnen hen niets verwijten. Het ontbrak Wout gewoon aan de superbenen van in de Ronde van Engeland.”