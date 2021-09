REACTIES. Jasper Stuyven: “Echt doodjammer”, Van der Poel: “Redelijk afgezien in het begin”

LEES OOK. Wout van Aert na elfde plaats op het WK: “Conclusie? Dat ik ook maar een mens ben zeker”

Tim Declercq: “Ik had een van mijn beste dagen ooit”

Tim Declercq reed bijna tweehonderd kilometer uitstekend mee voorin, zoals gewoonlijk vol in dienst van de ploeg. “We waren aan onze stand verplicht om de koers te maken en altijd aanwezig te zijn voorin. Ik had echt goede benen vandaag, een van de betere dagen van mijn leven.”

Ook Declercq zag dat er niet veel te doen was aan Julian Alaphilippe, zijn ploegmaat bij Deceuninck - Quick-Step. “De wereldtitel van ploegmaat Alaphilippe maakt misschien nog iets goed, maar we waren hier vandaag met één doel: wereldkampioen worden met Wout”, ging Declercq verder. “Wout is ook sowieso in orde, als je daar in de finale mee bent dan ben je goed. De absolute vorm van vorige week had hij misschien niet meer, het is moeilijk om je allerbeste vorm perfect te timen. Het is ook al een heel lang seizoen geweest voor hem. Aan Alaphilippe was er niets te doen.”

Anderzijds genoot Declercq ook wel van de Vlaamse hoogdag in Leuven. “We voelen de spanning al heel de week opbouwen. Ondanks het feit dat er geen Belg wint, was het wel een fantastische editie van het WK. Reclame voor de koers. Het was ongelofelijk hoeveel lawaai de supporters maakten. De mensen beseffen ook wel dat we er alles aan gedaan hebben en dat de tactiek klopte.”

“Doodjammer”

Ook bij Jasper Stuyven, die net naast een medaille greep, was de ontgoocheling bijzonder groot. “Ik ben er niet goed van. Echt doodjammer. Denk dat we allemaal een heel goede koers rijden. Misschien dat ik op het einde een beetje tekortkwam, maar het was uiteindelijk meer kruipen dan sprinten naar de meet. Ik trok aan het kortste eind. Had hier graag een medaille gepakt”, vertelde een teleurgestelde Stuyven.

“Uniek om erbij te zijn”

Mathieu van der Poel hoopte op een meer beduidende rol in deze koers. “Eerste deel van de koers was ik niet goed, vooral in de plaatselijke ronden redelijk afgezien. Daarna was ik al beter, maar had gezien dat Dylan (Van Baarle) beter was en dat die maar moest meespringen met de aanvallende groepjes. Niet dat ik last had van mijn rug, het was eerder conditioneel. Ik ben wel tevreden met de koers die ik gereden heb. Uniek om erbij te zijn. Echt een beleving om hier door het publiek te rijden.

“Ik had door dat Alaphilippe heel sterk was, zeker een verdiende kampioen nadat hij de aanvallen blijft doen nadat het eerste gat dichtgereden werd. Uiteraard had ik graag meer gehad, maar op zich ben ik wel tevreden in het algemeen. Al had ik graag in topconditie gereden. Hoop in Roubaix weer iets beter te doen”, verklaarde van der Poel na afloop.