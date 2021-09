Wereldkampioen Julian Alaphilippe: “Ik wist wat me te doen stond en heb alles gegeven”

De flashreactie van Julian Alaphilippe werd een paar keer onderbroken door uitzinnige ploegmaats en bondscoach Thomas Voeckler. “Ik weet wat het is om in deze trui rond te rijden dus het was een extra motivatie”, vertelde Alaphilippe.

Julian Alaphilippe: “Ik heb alles gegeven, maar moet ook naar de ploeg kijken. Madouas en Sénéchal hebben me uitstekend begeleid. Het was heel moeilijk maar op het einde een echte droom. we hebben. De benen waren goed, heb hier hard naar toegewerkt. Dit was niet voorzien. Ik heb hier geen woorden voor, ben gewoon gelukkig”, aldus Alaphilippe.

Natuurlijk hadden de aanwezige fans liever iemand anders als eerste zien passeren. “Er waren heel veel fans langs de weg die niet wilden dat ik hier zou winnen. Maar het parcours lag me ook, ik weet wat het is om in deze trui te rijden dus dat was zeker een extra motivatie voor mij vandaag. Het was vreselijk om op 18 km van de streep te moeten gaan maar ik wist wat me te doen stond en heb gewoon alles blijven geven”, verklaarde de wereldkampioen.