Lewis Hamilton pakt 100ste F1-zege, Verstappen knap tweede in spectaculaire GP van Rusland

Lewis Hamilton heeft in een bijzonder spectaculaire Grote Prijs van Rusland zijn 100ste F1-zege geboekt. De regerend wereldkampioen kende een moeilijke race en leek lang op weg naar een tweede plaats achter de verrassende Lando Norris, maar een stortbui in de absolute slotfase besliste er anders over. Hamilton kwam op het juiste moment regenbanden halen en won de race nog. Max Verstappen, die als allerlaatste vertrok, profiteerde ook en werd heel knap tweede. Carlos Sainz Jr mocht als derde man het podium op.

Wat voorafging...

Twee weken nadat Lewis Hamilton (Mercedes) en Max Verstappen (Red Bull) elkaar uit de race reden in de Grote Prijs van Italië, waren alle ogen in het Russische Sotsji natuurlijk gericht op beide titelrivalen. Verstappen wachtte een inhaalrace. De Nederlander liet een volledig nieuwe krachtbron steken en kreeg een gridstraf omdat hij daarmee het maximumaantal gebruikte motoronderdelen overschreed. Verstappen vertrok daarom als allerlaatste.

Voor Lewis Hamilton leek het zo een unieke kans te worden om opnieuw naar de leiding te wippen in het WK, maar de zevenvoudig wereldkampioen liet zich op zaterdag de kaas van het brood eten in de kwalificatie. Twee foutjes in het slot zorgden ervoor dat de Brit pas als vierde op de grid stond: de top drie bestond verrassend genoeg uit Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz Jr (Ferrari) en George Russell (Williams). Hamilton zou het dus niet cadeau krijgen op zondag.

Hoe verliep de start?

De aanloop naar bocht één is in Sotsji heel lang. Dat leverde meteen heel wat positiewissels op: Carlos Sainz Jr verschalkte Lando Norris en nam de leiding over. Lewis Hamilton raakte dan weer ingesloten en viel terug van vier naar zeven, Lance Stroll maakte in de Aston Martin de omgekeerde beweging en ging van zeven naar vier. Oude vos Fernando Alonso mengde zich ook volop in de debatten en belandde even naast de baan, maar de Spanjaard kon zijn weg gewoon vervolgen.

Helemaal achterin hielden Charles Leclerc (Ferrari) en Max Verstappen, als negentiende en twintigste gestart, zichzelf uit de problemen. Leclerc kende een kanonstart en won zeven posities, Verstappen deed het iets rustiger aan en won ook enkele plekjes.

Hoe kwam de overwinning tot stand?

In de openingsfase bleef Sainz aan de leiding rijden, maar Norris schaduwde zijn voormalige teamgenoot. Het duo reed samen weg van een achtervolgend treintje, dat geleid werd door George Russell. Na 13 rondes vond Norris het welletjes geweest: de jonge Brit wurmde zich voorbij de Ferrari van Sainz en ging er meteen vandoor.

Nadien ontaardde de race in een tactisch steekspel. Sainz kwam enkele rondes later al binnen voor zijn pitstop en dat voorbeeld werd gevolgd door veel van de iets tragere rijders voorin. Eenzame leider Norris ging op zijn mediumbanden lang door, net als zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Die werd gevolgd werd door Hamilton, Sergio Pérez, Alonso en Verstappen, die allen op het harde rubber vertrokken waren.

In de 23ste ronde kwam nummer twee Ricciardo verse banden halen, maar de pitstop van de Australiër ging heel traag. Lewis Hamilton nam het cadeautje dankbaar in ontvangst: de Brit maakte drie rondes later zijn eigen pitstop en kwam voor Ricciardo weer de baan op. Red Bull koos er opvallend genoeg voor om Max Verstappen op hetzelfde moment naar binnen te halen, hoewel de Nederlander op harde banden reed.

Dat bleek een verkeerde gok te zijn. Verstappen belandde in verkeer en zou Hamilton en verschillende andere voorliggers ondanks het bandenvoordeel nooit kunnen bedreigen. Fernando Alonso, die een hele tijd later naar binnen kwam voor mediumbanden, slaagde er zelfs in om Verstappen nog in te halen.

Helemaal voorin waren alle ogen intussen gericht op een Brits duel. Norris kwam halverwege de race binnen voor zijn pitstop en kwam na de bandenwissels van de concurrenten terug aan de leiding. Lewis Hamilton knabbelde echter genadeloos aan de voorsprong van zijn jongere landgenoot. Met nog tien ronden te gaan zat de Mercedes-piloot vlak achter Norris.

In de slotfase zorgde het weer nog voor extra spektakel. De regen dreigde al de hele namiddag, maar met nog zeven rondes te gaan gingen de hemelsluizen in Sotsji open. De grote vraag: zou het nat genoeg worden voor een overstap naar intermediatebanden? Lewis Hamilton en enkele anderen dachten al snel van wel, Norris gokte en bleef op slicks rondrijden.

Die keuze pakte helemaal verkeerd uit toen het met nog drie rondes te gaan begon te stortregenen. Norris stond stil en ging nog bijna de muur in, Hamilton stoomde door naar de eerste plek en pakte zijn 100ste overwinning. Ook Verstappen kon lachen: de Nederlander schoof door naar plaats twee op zijn intermediates, Carlos Sainz werd derde.

De onfortuinlijke Lando Norris viel in de slotfase nog helemaal terug. De Brit verloor enorm veel tijd toen hij op de doorweekte baan nog een rondje op droogweerbanden moest rijden en betaalde die foute gok cash. Uiteindelijk werd hij pas achtste, nog achter Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en de verrassend sterke Kimi Räikkönen.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

De Grote Prijs van Rusland staat er al jaren om bekend een van de saaiere op de kalender te zijn. Dankzij de natte kwalificatie die de grid door elkaar schudde, en de gridstraffen van Verstappen en enkele andere toprijders, kregen we dit jaar echter een uitzondering. Op alle fronten waren er gevechten en de tactische strijd, constante dreiging van regen en het gevecht om de zege zorgden ervoor dat we een memorabele race kregen.