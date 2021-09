Australiër tekent baby van legendarische albumcover Nirvana na met 150 kilometer lange rit

Pete Stokes legde de rit af met een fiets met één versnelling. Hij hield z’n tocht bij met de GPS-app Strava, waar renners hun vorderingen kunnen bijhouden. Stokes deed zo’n 8 uur over de tekening, hier en daar stopte hij bij een bakkerij voor een lekker hapje.

De albumcover was op 24 september 30 jaar oud en dat was voor Stokes dé aanleiding voor z’n kunststukje. Nirvana plant overigens het album opnieuw uit te brengen. De baby in kwestie sleepte onlangs nog de band voor de rechter omdat hij vond dat hij uitgebuit is door de groep en daardoor geen normaal leven meer kan leiden.

“Toen dit album uitkwam, zat ik in de middelbare school”, vertelt Stokes. “Ik was zo’n 14 jaar en da’s net het moment waarop je muzieksmaak gevormd wordt.”

Niet dat dit Stokes’ eerste poging is. De 45-jaar oude wielertoerist maakte eerder al een beeld van Beethoven, ter gelegenheid van diens 250ste verjaardag. Op z’n Strava-account staan er ook dino’s, vossen en zélfs een heuse selfie.

Over de hele wereld maken renners en ook lopers zulke kunstwerkjes. In eigen land is ex-doelman Geert De Vlieger een fanaat van het genre. Hij haalde eerder al het nieuws met een beeld van Donald Trump.