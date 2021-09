Team USA op drie en half punten van Ryder Cup-zege

Met een tussenstand van 11-5 na de tweede dag van de 43ste Ryder Cup neemt Team USA een meer dan serieuze optie om de hoogmis in het golf te winnen. Na de ochtendsessie met 3-1 te winnen ondervonden de Amerikanen in de namiddag voor het eerst tegenstand (2-2) van de Europeanen. Vandaag heeft de ploeg van de Amerikaanse captain Sticker maar 3,5 punten uit de resterende 12 nodig om de beker te veroveren. Of kan Europa nog een nooit vertoonde ommekeer verwezenlijken?

Het was een verademing om te zien dat Team Europe hun grinta vond in de namiddagsessie waar 4 four ball partijen afgewerkt werden. Na driemaal een 3-1 sessieuitslag te moeten incasseren, zag je eindelijk de fist pumps en brede smiles bij Team Europe. Maar dit gelijkspel in de 4de sessie komt veel en veel te laat. Maar zeg nooit, nooit. Toch heeft de Ryder Cup altijd iets magisch en zijn mirakels nooit ver weg. Vraag het maar aan Nicolas Colsaerts die in Medinah 2012 mee aan de wieg stond van een ommekeer van 10-6 achterstand naar 13,5-14,5 winst.

Het Europees superduo Rahm-Garcia, al goed voor 2 punten, bleef die constante bewaren. In de partij tegen Koepka en Spieth hing er na 8 holes 3 up achter hun namen. Maar die voorsprong verdween als sneeuw voor de zon en na 13 holes was alles te herdoen. Maar Rahm is niet voor niets de nummer 1 van de wereld en won hole 15 en 16 (2 up). Het Spaanse duo is daarmee het enige Europese duo dat in zijn 3 partijen ongeslagen bleef.

Finau-English (USA) tegen Lowry-Hatton (EUR) was een partij waar holewinst eerder een uitzondering bleek te zijn. Toch slaagden de Ier en Engelsman er in om hole 3 en 11 op hun conto te plaatsen en zo de laatste 6 holes met 2 up in te gaan. De Yankees halveerden hun achterstand op hole 13. Het Iers-Engels duo pakte toch het punt (1 up) op de slothole na een lange putt van Lowry.

Bij Scheffler-DeChambeau tegen Fleetwood-Hovland ging het daarentegen vlotjes heen en weer. Na 1 up na hole 3 voor Europa draaiden de rood-blauwen het om in hun voordeel (1 up na hole 7). Het antwoord van het Engels-Noors duo bleef niet uit (1 up na 9 holes). Hole 10 ging dan weer naar de thuisspelers maar de bezoekers pakten hole 12 en 14 met een gelijke stand als gevolg. De beslissing, winst voor Team USA met 3&1, viel op hole 15 en 16 toen de Amerikanen elk een birdie lieten optekenen.

Wat het duo Rahm-Garcia is voor Europa is zijn Johnson-Morikawa voor de States. Zij zijn het ongeslagen Amerikaanse duo en dat hebben oudgediende Poulter en McIlroy geweten. Halfweg de mogelijke 18 holes hadden ze al een voordeel van 3 up. Nadien legden de Amerikanen de “Postman” en zijn Noord-Ier het zwijgen op en pakten hun derde zege (4&3) op deze Ryder Cup.

Vandaag vanaf 18.00 uur Belgische tijd start de laatste dag van de Ryder Cup. Om de 11 minuten wordt er in totaal 12 single matchplay partijen de baan opgestuurd van Wistling Straits. Team USA heeft nog 3,5 punt nodig om de Ryder Cup te heroveren. Team Europe moet 9 van de 12 punten binnenrijven om hun titel te prolongeren.