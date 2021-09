Grote Baan (N73) dit weekend afgesloten

Tussen de rotondes van de industriezones Laarderheide en Peerderbaan komen er vrijliggende enkelrichtingsfietspaden. Aan de Reppelerweg in Bocholt, ter hoogte van de voormalige fabriek van Reppel, komt een fietsoversteekplaats zodat fietsers in twee tijden kunnen oversteken. Ondergronds legt Fluvius een gescheiden riolering aan.Omleiding via Meeuwen.Alle info over het project via www.oudsbergen.be/N73 RDr