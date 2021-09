Samen door het lint! Marten Van Riel grijpt net naast zege in triatlonfinale in Malibu

Alle grote namen van het triatlon op de korte afstand - waaronder het volledige podium van Tokio - stonden zaterdag aan de start in Malibu voor de afsluitende manche van de Super League Triathlon. Op het programma alweer een loodzware afvallingsrace van drie opeenvolgende wedstrijden. Telkens 300 meter zwemmen, 4 kilometer fietsen en 1,6 kilometer lopen. In de beslissende laatste race - met enkel de sterkste triatleten - ging Marten Van Riel als eerste de korte laatste rechte lijn in. De nummer vier van de voorbije Olympische Spelen leek met de zege aan de haal te gaan, maar werd letterlijk op de meet nog voorbijgestoken door Alex Yee. De Brit werd ook al tweede in Tokio en mag zich eindwinnaar van de Super League Triathlon noemen. Van Riel is zesde in het eindklassement, hij miste de eerste wedstrijd in Londen.

