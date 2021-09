Kim Clijsters kent haar tegenstandster voor eerste wedstrijd in meer dan een jaar

Kim Clijsters weet tegen wie ze het volgende week opneemt in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Chicago. Clijsters treft er de Taiwanese Hsieh Su-Wei, het nummer 93 van de wereld én de dubbelpartner van Elise Mertens.

Clijsters kreeg een wildcard voor het toernooi van Chicago, waar ze haar eerste wedstrijd in meer dan een jaar zal spelen. Haar laatste match dateert van de US Open van vorig jaar, waar ze in de eerste ronde meteen verloor van de Russin Jekaterina Alexandrova.

Als Clijsters haar wedstrijd tegen Su-Wei zou winnen, treft ze in de tweede ronde Ons Jabbeur, het zesde reekshoofd in Chicago.