Marc Coucke woont competitiewedstrijd van Anderlecht in Oostende bij

Marc Coucke gaat niet altijd meer mee met Anderlecht naar uitmatchen. De RSCA-eigenaar laat die eer vaak aan voorzitter Wouter Vandenhaute, CEO Jos Donvil en sportmanager Peter Verbeke. Voor de match tegen zijn ex-club Oostende is de zakenman wel van de partij.

Hij is in de vipzaal uitgenodigd door enkele vrienden die met hem willen tafelen. Coucke zal dus niet aan de bestuurstafels zitten waar ook de KVO-directie met Gauthier Ganaye, Thorsten Theys en eventueel Frank Dierckens zal eten. De plooien zijn wel gladgestreken na de overname van KVO, maar twee seizoenen geleden liep de spanning nog hoog op toen Coucke zijn opwachting maakte in de Diaz-Arena, waar hij nog altijd eigenaar is van de tribune. (jug)