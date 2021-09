REACTIES. Van der Poel “zal iets anders moeten koersen”, Pidcock “zou hier niet zijn als vorm niet goed was”

Tom Pidcock: “Ik zou hier niet zijn als de vorm niet goed was”

Brabantse Pijl-winnaar Tom Pidcock is de dark horse van Wout van Aert. “Maar dit WK is veel groter dan de Brabantse Pijl”, zegt de olympische kampioen. “Ik ben ongelofelijk enthousiast. Het gaat enorm gek zijn met dat gekke publiek. Ik ben goed in vorm, ik zou hier niet zijn als ik niet goed was. We hebben een sterke ploeg, we kunnen verschillende kaarten spelen. Hier kan twintig man winnen. Mijn dark horse is Magnus Cort Nielsen.”

Mathieu Van der Poel: “Zal iets anders moeten koersen dan dat ik het liefst doe”

“We starten in Antwerpen, dezelfde plaats als de Ronde van Vlaanderen. Maar dit is meer Brabantse Pijl dan Ronde van Vlaanderen. Het is een zeer mooie omloop, die lastig genoeg is dankzij al die kilometers die we maken.” Van der Poel staat met twijfels aan de start na zijn zware val op de Olympische Spelen. “Ik heb de laatste twee weken wel een stap gezet, al blijven er vraagtekens. Ik heb natuurlijk liever een normale voorbereiding gehad. Ik heb het gedaan met de tijd die ik had. Ik ben tevreden over mijn conditie, al zal ik iets anders moeten koersen dan dat ik het liefst zou doen. Ik hoop dat ik de benen heb om onderweg iets te doen.”

Sonny Colbrelli: “Kans dat het uitdraait op een sprint”

Europees kampioen Sonny Colbrelli is dé man in vorm aan de start. “Ik zie het wel zitten. Misschien ben ik wel beter dan ooit. Ik heb natuurlijk al het EK gewonnen. Voor vandaag is Wout van Aert mijn absolute topfavoriet. Er is een kans dat het uitdraait op een sprint. Daarvoor zullen we het koersverloop moeten afwachten.”

Caleb Ewan: “Ze zullen het hard maken zodat ik er niet meer bij zal zijn bij een eventuele sprint.”

De Australiër Caleb Ewan is een van de schaduwfavorieten op dit WK. “Ik voel me goed. Het wordt een zware race, maar ik heb getraind voor deze afstand. Ja, in Milaan-San Remo toonde ik al dat ik een heuvel over kan, maar deze race is anders. Hier zal veel harder worden gekoerst. Maar ik hou van dit parcours, met de vele bochten. Dat van Aert me vreest in de sprint? Daarom gaan ze het waarschijnlijk zwaar maken, om mij er niet meer bij te hebben.”