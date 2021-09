Wout van Aert voor de start: “Zelf in de aanval? Dat hangt af van het verloop van de koers”

Van Aert heeft een beetje een Ronde van Vlaanderen gevoel: “Deze start in Antwerpen doet me er toch een beetje aan denken. Ik heb goed geslapen afgelopen nacht. Wat ik geleerd heb van de voorgaande koersen op dit parcours? Dat vooral de deur vanachter openstond en dat het moeilijk was om vooraan het verschil te maken.” Op de vraag of van Aert zelf zou aanvallen in de finale, bleef hij vaag: “Dat is een optie, maar het zal afhangen van het verloop van de koers. Mijn sprint is ook een troef.”

Jasper Stuyven: “Iedereen is gefocust en enorm gemotiveerd”

Jasper Stuyven verscheen gemotiveerd voor de pers op de Groenplaats in Antwerpen. “Ik heb een ontspannen nacht gehad. Ik ben blij dat we op hotel zaten. Het was héél rustig. Iedereen was erg gefocust en enorm gemotiveerd. Iedereen heeft afgeteld naar deze wedstrijd. Het voordeel is dat ik perfect weet hoe het parcours ligt. Plan A? Dat is dat de Wout de koers wint. Of dat met een sprint, solo of een kleine groep is maakt niet uit.”