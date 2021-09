Oekraïense bokser Oleksandr Usyk onttroont Anthony Joshua bij de zwaargewichten

De Oekraïense bokser Oleksandr Usyk heeft zaterdag in Londen de WBA-, IBF-, IBO- en WBO-titels bij de zwaargewichten veroverd. In het stadion van Tottenham Hotspur versloeg hij de Britse titelverdediger Anthony Joshua voor ruim 60.000 toeschouwers op punten. De kamprechters waren unaniem: 117-112, 116-112 en 115-113.

Zowel qua lengte, gewicht als armlengte moest Usyk aanzienlijk onderdoen voor zijn tegenstander, maar dat maakte hij allemaal goed door Joshua op technisch vlak te overklassen. Joshua had geen verhaal tegen zijn kleinere tegenstander en kon de kamp ternauwernood bëindigen; Hij leed de tweede nederlaag in zijn carrière (26 kampen).

De 34-jarige Usyk is in negentien kampen, waarvan drie bij de zwaargewichten, ongeslagen. Na Evander Holyfield en David Haye is hij de derde bokser die er zowel bij de cruisers als de zwaargewichten in slaagt wereldkampioen te worden. In Londen behaalde hij een tweede grote triomf, in 2012 werd hij er olympisch kampioen.

Wellicht komt er snel een nieuwe kamp tussen Usyk en Joshua. De 31-jarige Brit liet in het contract vastleggen dat hij bij een nederlaag recht heeft op een revanche. Na zijn eerste nederlaag, tegen Andy Ruiz Jr, lukte het Joshua al eens zijn wereldtitels snel te heroveren. In juni 2019 leed hij zijn verrassende nederlaag tegen de Amerikaan van Mexicaanse origine en in december 2019 had hij alweer orde op zaken gesteld.

Bij de WBC is de wereldtitel nog in handen van de Brit Tyson Fury. Die verdedigt op 9 oktober in Las Vegas zijn titel tegen de Amerikaan Deontay Wilder. Een clash tussen Fury en Joshua, waar de bokswereld reikhalzend naar uitkeek, is nu plots veraf.

