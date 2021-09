De laatste woorden van Wout van Aert voor het WK: “Met al dat volk wordt het zaak om het kopke erbij te houden”

De absolute topfavoriet. De man voor wie alle Belgen zich uit de naad zullen rijden. De grote hoop van de 1 miljoen toeschouwers aan de kant van de weg. Zelden zal er zo naar één renner worden gekeken als zondag op het WK in Leuven. Dit is al wekenlang het WK van Wout Van Aert (27). Zal het dat ook zondagavond nog zijn? “Ik heb er vertrouwen in dat ik iedereen kan kloppen.” Nog minder dan 36 uur tot de start: de laatste woorden van Wout van Aert.