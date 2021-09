ONZE PUNTEN. Teixeira sterkhouder, Reitz matchwinnaar

STVV heeft in extremis de drie punten gepakt in Standard. En die waren allerminst gestolen. Ontdek hier onze punten.

DOELPUNTEN

45’ Een vrije trap wordt door Gavory wel erg makkelijk in de benedenhoek gevuurd: 1-0; 53’ Konaté creëert ruimte voor zichzelf en mag ongehinderd uithalen: 1-1, 89’ Alweer komt Reitz piepen in de zestien, hij mikt een volley fraai voorbij Bodart: 1-2.

DE TRAINER

7 - Bernd Hollerbach startte met dezelfde elf van tegen Genk. Gebruikte wel al vroeg een hele reek wissels, die hun werk deden.

SLEUTELFIGUUR

7 - Rocco Reitz testte als invaller meteen volop de vuisten van Bodart. Veel offensieve prikken. Kreeg de meeste scoringskansen, de laatste keer werd de goede.

DE SPELERS

5 - Daniël Schmidt stond slecht gepositioneerd bij de rake vrije trap op slag van rust. Verder nauwelijks werk.

7 - Toni Leistner gaf weinig weg tegen de sterke Klauss.

7 - Jorge Teixeira deed zijn job. Verdedigde met veel rust. Goed uitvoetballend. Sterkhouder.

7 - Dimitri Lavalée was net als Teixeira alert. Truiense defensie gunde Klauss en co nauwelijks kansen. Vijfde geel.

5 - Daiki Hashioka was één van de minste Truienaars voor rust. Had het moeilijk tegen Nkounkou in offensief opzicht. Weinig vuur. Aan de koffie vervangen.

7 - Mory Konaté gunde Standard de vrije trap waaruit gescoord werd. Maakte goed met een knappe gelijkmaker.

6 - Steve De Ridder probeerde de aansluiting met de spitsen te vinden. Nam soms misschien te veel hooi op zijn vork. Wel nuttig als altijd.

5 - Chris Durkin speelde een typische Durkin-match. Veel lopen, weinig rendement.

6 - Liberato Cacace deed zijn flank wel, maar de voorzetten kwamen opnieuw te schaars. Stuk beter na rust.

5 - Daichi Hayashi wroette wel maar kon moeilijk een bal vasthouden voorin.

5 - Yuma Suzuki liep slim in de ruimtes, maar controles waren vaak onzuiver waardoor hij moeilijk in stelling raakte. Veel gemekker.

6 - Nelson Balongo werd plots weer op de flank uitgespeeld. Aardige vervanger van Hashioka.

7 - Christian Brüls zette beter de lijnen uit op het Truiense middenveld, alleen werd de laatste pass lange tijd niet met een goal vervolgd. Tot Reitz dan toch toesloeg.

Geen beoordeling: Robert Bauer.

SCHEIDSRECHTER

6 - Wim Smet riep Leye al vroeg tot de orde. Had Cimirot in eerste halfuur mogen bestraffen, Donnum kreeg dan weer geel bij zijn eerste actie. Had touwtjes wel stevig in handen.