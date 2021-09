Thibaut Courtois behoedt Real Madrid met enkele indrukwekkende reddingen voor nederlaag, Eden Hazard valt in

Real Madrid is zaterdagavond in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen middenmotor Villareal gekomen. De wedstrijd eindigde op 0-0. Een sterke Thibaut Courtois had in de eerste helft aardig wat werk op te knappen, Eden Hazard mocht halfweg de tweede helft invallen. Mits winst kon Real een goede zaak doen en vijf punten uitlopen op Atlético, maar dat is dus buiten Villareal gerekend.