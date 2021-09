Salah scoort honderdste competitiedoelpunt, maar Liverpool moet vrede nemen met gelijkspel na doelpuntenkermis

In een spektakelrijke wedstrijd is Liverpool er niet in geslaagd om de drie punten te pakken. Op bezoek bij Brentford werd het 3-3. Divock Origi bleef de hele wedstrijd op de bank. Door het gelijkspel is Liverpool wel alleen leider. Manchester City, Chelsea, Man United en Everton volgen wel op slechts één punt.

Ethan Pinnock opende voor het halfuur de debatten namens de thuisploeg, maar Diogo Jota stelde een paar minuten later alweer orde op zaken met een rake kopbal.

In de tweede helft schoot Mohammed Salah Liverpool al snel weer op voorsprong. Met zijn honderdste competitiedoelpunt voor The Reds maakte hij er 1-2 van. Hiermee is Salah ook tiende op de all-time topschutterslijst van Liverpool.

Maar niet veel later kwam Brentford alweer langszij na een doelpunt van Vitaly Janelt. Opnieuw zou het maar vier minuten duren tot een nieuwe tegengoal van Liverpool via Curtis Jones. Het slotakkoord kwam op naam van invaller Yoane Wissa, die de 3-3 eindstand op het bord zette.

Liverpool had voor deze wedstrijd nog maar één tegendoelpunt gekregen in de Premier League, maar slikt er nu dus drie in een wedstrijd.