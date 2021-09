DEELNEMERSLIJST WK WIELRENNEN 2021. Voorlopige startlijst voor de wegrit van de profs

Op 26 september wordt in Vlaanderen het wereldkampioenschap wielrennen op de weg verreden bij de profs. Hieronder vindt u de voorlopige deelnemerslijst terug voor het hoogtepunt van ‘Flanders 2021’, met start in Antwerpen en aankomst in Leuven (268,3km).

Frankrijk:

1. Julian Alaphilippe (Fra), 2. Remi Cavagna (Fra), 3. Benoit Cosnefroy (Fra), 4. Arnaud Demare (Fra), 5. Christophe Laporte (Fra), 6. Valentin Madouas (Fra), 7. Clement Russo (Fra), 8. Florian Senechal (Fra), 9. Anthony Turgis (Fra).

België:

10. Tiesj Benoot (Bel), 11. Victor Campenaerts (Bel), 12. Tim Declercq (Bel), 13. Remco Evenepoel (Bel), 14. Yves Lampaert (Bel), 15. Jasper Stuyven (Bel), 16. Dylan Teuns (Bel), 17. Wout van Aert (Bel).

Slovenië:

18. Luka Mezgec (Sln), 19. Matej Mohoric (Sln), 20. Domen Novak (Sln), 21. David Per (Sln), 22. Tadej Pogacar (Sln), 23. Jan Polanc (Sln), 24. Primoz Roglic (Sln), 25. Jan Tratnik (Sln).

Italië:

26. Andrea Bagioli (Ita), 27. Davide Ballerini (Ita), 28. Sonny Colbrelli (Ita), 29. Alessandro de Marchi (Ita), 30. Gianni Moscon (Ita), 31. Giacomo Nizzolo (Ita), 32. Matteo Trentin (Ita), 33. Diego Ulissi (Ita).

Groot-Brittannië:

34. Mark Cavendish (GBr), 35. Ethan Hayter (GBr), 36. Thomas Pidcock (GBr), 37. Luke Rowe (GBr), 38. Jake Stewart (GBr), 39. Ben Swift (GBr), 40. Connor Swift (GBr), 41. Fred Wright (GBr).

Nederland:

42. Pascal Eenkhoorn (Ned), 43. Sebastian Langeveld (Ned), 44. Bauke Mollema (Ned), 45. Oscar Riesebeek (Ned), 46. Mike Teunissen (Ned), 47. Dylan van Baarle (Ned), 48. Mathieu van der Poel (Ned), 49. Danny van Poppel (Ned).

Denemarken:

50. Kasper Asgreen (Den), 51. Mikkel Bjerg (Den), 52. Mikkel Honore (Den), 53. Michael Valgren Hundahl (Den), 54. Andreas Kron (Den), 55. Magnus Cort Nielsen (Den), 56. Mads Pedersen (Den), 57. Mads Wuertz Schmidt (Den).

Spanje:

58. Roger Adria Oliveras (Spa), 59. Alex Aranburu Deba (Spa), 60. Imanol Erviti (Spa), 61. Ivan Garcia Cortina (Spa), 62. Gorka Izagirre Insausti (Spa), 63. Carlos Rodriguez Cano (Spa), 64. Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa), 65. Antonio Jesus Soto Guirao (Spa).

Australië:

66. Luke Durbridge (Aus), 67. Caleb Ewan (Aus), 68. Nathan Haas (Aus), 69. Michael Matthews (Aus), 70. Nicholas Schultz (Aus), 71. Miles Scotson (Aus), 72. Robert Stannard (Aus), 73. Harrison Sweeny (Aus).

Colombia:

74. Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col), 75. Fernando Gaviria Rendon (Col), 76. Jose Tito Hernandez Jaramillo (Col), 77. Sergio Andres Higuita Garcia (Col), 78. Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col), 79. Juan Sebastian Molano Benavides (Col), 80. Nelson Soto Martinez (Col), 81. Rigoberto Uran (Col).

Duitsland:

82. Pascal Ackermann (Dui), 83. Nikias Arndt (Dui), 84. John Degenkolb (Dui), 85. Nils Politt (Dui), 86. Maximilian Schachmann (Dui), 87. Georg Zimmermann (Dui).

Zwitserland:

88. Stefan Bissegger (Zwi), 89. Silvan Dillier (Zwi), 90. Marc Hirschi (Zwi), 91. Stefan Kueng (Zwi), 92. Fabian Lienhard (Zwi), 93. Michael Schaer (Zwi).

Portugal:

94. Joao Almeida (Por), 95. Nelson Oliveira (Por), 96. Rui Oliveira (Por), 97. Rafael Reis (Por), 98. Andre Rodrigues de Carvalho (Por).

Noorwegen:

99. Sven Erik Bystroem (Noo), 100. Odd Christian Eiking (Noo), 101. Markus Hoelgaard (Noo), 102. Alexander Kristoff (Noo), 103. Vegard Stake Laengen (Noo), 104. Rasmus Tiller (Noo).

Ecuador:

105. Joel Burbano Coral (Ecu), 106. Bayron Guama (Ecu), 107. Wilson Haro (Ecu), 108. Sebastian Novoa (Ecu), 109. Cristian Pita (Ecu), 110. Alexis Quinteros (Ecu).

Rusland:

111. Igor Boev (Rus), 112. Sergei Chernetskii (Rus), 113. Pavel Kochetkov (Rus), 114. Artem Nych (Rus), 115. Petr Rikunov (Rus), 116. Dmitrii Strakhov (Rus).

Polen:

117. Stanislaw Aniolkowski (Pol), 118. Cesare Benedetti (Pol), 119. Maciej Bodnar (Pol), 120. Michal Golas (Pol), 121. Michal Kwiatkowski (Pol), 122. Lukasz Owsian (Pol).

Verenigde Staten:

123. Robin Carpenter (VSt), 124. Lawson Craddock (VSt), 125. Matteo Jorgenson (VSt), 126. Brandon McNulty (VSt), 127. Neilson Powless (VSt), 128. Quinn Simmons (VSt).

Canada:

129. Guillaume Boivin (Can), 130. Pier Andre Cote (Can), 131. Antoine Duchesne (Can), 132. Hugo Houle (Can), 133. Benjamin Perry (Can), 134. Nickolas Zukowsky (Can).

Oostenrijk:

135. Patrick Gamper (Oos), 136. Michael Gogl (Oos), 137. Marco Haller (Oos), 138. Sebastian Schoenberger (Oos).

Nieuw-Zeeland:

139. Shane Archbold (NZe), 140. Jack Bauer (NZe), 141. Connor Brown (NZe), 142. Tom Scully (NZe).

Ierland:

144. Edward Dunbar (Ier), 145. Ryan Mullen (Ier), 146. Rory Townsend (Ier).

Zuid-Afrika:

147. Gustav Basson (ZAf), 148. Ryan Gibbons (ZAf), 149. Reinardt Janse van Rensburg (ZAf), 150. Jayde Julius (ZAf).

Estland:

151. Martin Laas (Est), 152. Karl Patrick Lauk (Est), 153. Oskar Nisu (Est), 154. Norman Vahtra (Est).

Kazachstan:

155. Daniil Fominykh (Kaz), 156. Yevgeniy Gidich (Kaz), 157. Dmitriy Gruzdev (Kaz), 158. Yuriy Natarov (Kaz).

Slowakije:

159. Erik Baska (Slk), 160. Juraj Sagan (Slk), 161. Peter Sagan (Slk), 162. Patrik Tybor (Slk).

Eritrea:

163. Natnael Berhane (Eri), 164. Metkel Eyob (Eri), 165. Merhawi Kudus (Eri), 166. Dawit Yemane (Eri).

Tsjechië:

167. Josef Cerny (Tsj), 168. Michael Kukrle (Tsj), 169. Zdenek Stybar (Tsj), 170. Petr Vakoc (Tsj).

Oekraïne:

171. Anatolii Budiak (Oek), 172. Mykhaylo Kononenko (Oek), 173. Andrii Kulyk (Oek), 174. Oleksandr Prevar (Oek).

Letland:

175. Emils Liepins (Let), 176. Krists Neilands (Let), 177. Martin Pluto (Let), 178. Toms Skujins (Let).

Zweden:

179. Lucas Eriksson (Zwe), 180. Kim Magnusson (Zwe).

Panama:

181. Franklin Archibold Castillo (Pan).

Luxemburg:

182. Kevin Geniets (Lux), 183. Alex Kirsch (Lux).

Hongarije:

184. Barnabas Peak (Hon).

Wit-Rusland:

185. Aleksandr Riabushenko (WRu) .

Roemenië:

186. Eduard-Michael Grosu (Roe).

Litouwen:

187. Evaldas Siskevicius (Lit).

Griekeland:

188. Polychronis Tzortzakis (Gri).

Mexico:

189. Eder Frayre Moctezuma (Mex).

Thailand:

190. Sarawut Sirironnachai (Tha).

Mongolië:

191. Jambaljamts Sainbayar (Mon) .

Uruguay:

192. Antonio Eric Fagundez Lima (Uru).

Venezuela:

193. Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven).

Albanië:

194. Ylber Sefa (Alb).

Japan:

195. Yukiya Arashiro (Jap) .