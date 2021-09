Team USA is in Ryder Cup op weg om de Europeanen een serieuze pandoering te geven

Indien Team Europe nog een rol van betekenis wilde spelen in de hoogmis van het golf moest men de foursome sessie winnend afsluiten. Met een gelijkspel of een verlies is er een mirakel zoals in Medinah 2012 nodig om hun titel te verlengen.

Spanjaard Jon Rahm probeerde de rest van het team de nodige moraal te geven. De nummer één van de wereld was de grote bezieler van andermaal het enige succesje van Team Europe in het Amerikaanse Wisconsin. Samen met zijn landgenoot Sergio Garcia bogen ze tegen de Amerikanen Koepka en Berger een 3 down situatie na hole 3 om tot een 2 up voorsprong na 13 holes. De Spanjaarden stoomden door en wonnen al bij al makkelijk met 3&1.

© AFP

De partij tussen het Amerikaanse duo Johnson-Morikawa tegen de Europeanen Casey en Hatton leek eerst dat de heren van het oude continent over heel de lijn het onderspit moesten delven. Na 3 up na 3 holes en 4 up na 9 holes was de overmacht van de rood-blauwe veel en veel te groot. Toch kwam er de ommekeer en met 4 holes te spelen was de achterstand 1 down. De nummer 2 en 3 van de wereldranglijst panikeerden niet en pakten het punt op hole 17 (2&1).

© AFP

De Europese rookies Hovland-Wiesberger acteerden aanvankelijk alsof ze routiniers waren. Meteen plaatsten ze het duo Thomas-Spieth op een 3 down na 6 gespeelde holes. Maar de Amerikanen Thomas en Spieth vochten terug tot “all square”, na 10 holes. Het Amerikaanse momentum bleef behouden en de Noor en Oostenrijker verloren met 2&1.

© REUTERS

Bij de duo’s Schauffele-Cantlay en Westwood-Fitzpatrick werd het een echte jojo partij. Na 1 up voor de USA ging het over 1 up voor de Europeanen weer richting de thuissspelers (1 up na 9 holes). Daarna duwde de Olympisch gouden plak van Tokio samen met Cantley door naar 3 up na 11 holes. Uiteindelijk werd het nog een zware afstraffing voor de Engelsen die met 5&3 van het toneel verdwenen.

In de namiddagsessie van de tweede dag zijn dit “fourball” partijen:

Finau-English VS Lowry-Hatton

Koepka-Spieth VS Rahm-Garcia

Scheffler-DeChambeau VS Fleetwood-Hovland

Johnson-Morikawa VS Poulter-McIlroy