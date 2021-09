Beerschot eindigt wedstrijd met negen man, verliest nu ook van revelatie Eupen en blijft troosteloos laatste

Torrente wijzigde het elftal van Beerschot in vergelijking met de 3-1 nederlaag op KV Oostende op maar liefst vier plaatsen. Van den Bergh, De Smet, Caicedo en Shankland werden in de basis gedropt ten koste van Frans, Bourdin, Konstantopoulos en Suzuki. Ook de veldbezetting van de Argentijn was enigszins anders dan voorgangers Maes en Noé. Torrente koos resoluut voor een viermansdefensie met drie controlerende middenvelders in steun van het aanvallende trio Holzhauser – Soumaré – Shankland.

Maar na minder dan tien minuten kon het plannetje van Torrente al de vuilbak in. Na een foute baltoets trok Van den Bergh aan de noodrem bij Nuhu. Rood voor Van den Bergh, Beerschot moest net als op Charleroi zowat de hele match met een mannetje minder spelen.

Enkele minuten later offerde Torrente zijn aanvaller Shankland op en bracht hij met Konstantopoulos een extra verdediger in het veld. In dezelfde actie knikte Beck een vrijschop van Peeters voorbij Vanhamel: 0-1. Een hopeloos begin van de thuisploeg.

Donkerrood De Smet

Nadien gebeurde er eigenlijk heel weinig tot Nuhu iets voorbij het halfuur verrassend uithaalde. Zijn schot zoefde in het zijnet. Net op het moment dat Beerschot met enkele hoekschoppen in de buurt van het doel van de bezoekende keeper Himmelman geraakte, pakte Thibault De Smet een donkerrode kaart op de doorgebroken Nuhu.

Je moest erbij zijn om het te geloven: Beerschot nog meer dan een helft met 9 tegen 11. Enfin, Holzhauser maakte de eerste helft vol als linksback in wat op een 4-3-1 formatie leek.

Torrente liet tijdens de rust Coulibaly en Caicedo in de kleedkamer, Bourdin en Vaca waren hun vervangers. Eupen creëerde een kwartier lang verrassend weinig grote kansen ondanks het numerieke overwicht. Kayembe trapte op Vanhamel, Prevljak tikte een voorzet van Peeters naast. Iets voorbij het uur was het toch prijs: 0-2 via Kayembe. Het publiek bleef de negen dappere Beerschotspelers de hele tweede helft luidkeels toezingen. Niet meer dan een pleister op de wonde. Oh ja, Suzuki scoorde nog ei zo na de aansluitingstreffer en Prevljak maakte nog een derde Eupense goal. Beerschot blijft allerlaatste met 1 op 27, verloor dit seizoen zijn vijf thuiswedstrijden en scoorde daarin geen enkele keer. Volgende week trekt het zonder de geschorste De Smet en Van den Bergh naar OH Leuven, dat gedeeld voorlaatste staat met 8 punten.