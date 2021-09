Denise Betsema wint Ethias Cross in Bredene na solo in slotronde, opnieuw volledig Nederlands podium

Denise Betsema (Bingoal-Pauwels Sauzen) heeft zaterdag de Ethias Cross van Bredene in Park Grasduinen op haar naam geschreven. De Nederlandse haalde het na een solo die ze opzette in de slotronde. Yara Kastelijn werd tweede en Puck Pieterse zorgde opnieuw voor een volledig Nederlands podium. Shirin van Anrooij werd vierde, Annemarie Worst moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Voor Betsema was het na Lokeren haar tweede zege van het seizoen

De Nederlandse Fem van Empel dook als eerste het veld in, gevolgd door haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado, die in Bredene haar eerste veldrit van het seizoen reed. Puck Pieterse volgde in het spoor van de Europese kampioene en ook Alicia Franck had een goede start, net als Annemarie Worst.

Fem van Empel, Shirin van Anrooij, Annemarie Worst, Yara Kastelijn, Aniek van Alphen, Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden en Manon Bakker vormden een kopgroep van negen rensters. Door de tempoversnellingen van Puck Pieterse en Yara Kastelijn spatte de kopgroep weer uiteen en bleven enkel Pieterse, Kastelijn, Worst, Van der Heijden en Betsema voorin. Van Alphen, Van Anrooij, Bakker, Van Empel en Del Carmen Alvarado volgden op 15 seconden.

Betsema, Kastelijn en Pieterse versnelden over halfcross. Worst probeerde de kloof naar dit trio te dichten maar slaagde daar niet in. Betsema demarreerde in de slotronde. Door een val van Pieterse kreeg Kastelijn de tweede plaats in de schoot geworpen. Betsema kwam niet meer in de problemen en volgde de Hongaarse Kata Blanka Vas op de erelijst op.

Eerder op de dag won Aaron Dockx de wedstrijd bij de junioren. Hij haalde het afgescheiden van Yordi Corsus. Robbe Geudens vervolledigde het podium.