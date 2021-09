Belgian Cat Julie Allemand reageert op vertrek van bondscoach Philip Mestdagh: “Jammer genoeg de wet van de sport”

“Als pointguard heb ik een speciale band met de coaches omdat ik hun verlengstuk op het parket ben”, zegt Julie Allemand. “De coaches leren ons een hoop dingen. Door het contact met de coach, blijf je groeien. Dit is nog meer het geval met mijn individuele coach Dominic Rossi, met wie ik al 7 jaar samenwerk.”

“Zonder hem zouden er geen Belgian Cats zijn”

“Wat coach Philip Mestdagh betreft, is het jammer genoeg de wet van de sport. In Frankrijk wisselen ze van coach, in Spanje ook. Misschien ook in Servië. In Lyon zou ik vorig jaar in januari terugkomen voor een coach en in april verneem ik dat het een andere zal zijn. Als topspeler moet je je dan ook constant aanpassen.”

“We hebben geweldige prestaties onder coach Philip gerealiseerd. Zonder hem zouden er geen Belgian Cats zijn. Hij is degene die de ploeg heeft gecreëerd, die dit team zo ver heeft gebracht en die de mensen het vrouwenbasketbal in België heeft laten ontdekken. Ik dank hem voor al het werk dat hij heeft gedaan. Maar nu moeten we vooruit blijven gaan. Misschien is het tijd voor een nieuw tijdperk,” aldus nog Allemand.

Franse kandidaat

De Waalse pointguard, won vorig seizoen met het Franse Montpellier en met coach Thibaut Petit - kandidaat om Philip Mestdagh als bondcoach bij de Belgian Cats op te volgen - de Franse Cup. Ze tekende wel opnieuw een contract bij ASVEL Lyon, de club van voorzitter/eigenaar en ex-NBA ster Tony Parker. Twee jaar geleden verliet Allemand, die in 2020 ook een schitterend debuut maakte in de WNBA en bij Indiana Fever, ASVEL Lyon om nu dus door de grote poort terug te keren.

Assistent-bondscoach Pierre Cornia ligt nog twee jaar onder contract bij de Belgian Cats. Naast Thibaut Petit zou ook de Franse coach Frédéric Dussart in beeld zijn bij de Cats. Dussart is coach bij Castors Braine en coachte vroeger Emma Meesseman bij Villeneuve D’Ascq. Volgende week zou er witte rook volgen zei general manager Koen Umans in verband met de nieuwe bondscoach van de Belgian Cats.

Op 11 november vatten de Cats de EK-kwalificatieronde (EK 2023 Israël/Slovenië) in Bosnië. Op 14 november ontvangen de Belgian Cats Duitsland.